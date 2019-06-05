Еще одна дорожная «вафельница» появилась в центре Красноярска
Вторая дорожная «вафельница» появилась в центре Красноярска. Разметку в виде желтых пересекающихся линий нанесли на асфальт у перекрестка улиц Марковского и Вейнбаума, рассказали в инстаграме МКУ «УДИБ».
Она нужна для того, чтобы предупредить водителей: выезд на перекресток запрещен, если за ним образовалась пробка, поясняют специалисты.
А вот что думают пользователи:
- Вокруг «Планеты» тоже надо так сделать!
- Там же камеры, которые штрафуют за выезд за стоп-линию. А зачем еще и «вафельница»?
- Водитель понимает, что он заехал на забитый перекресток. И делает он это из-за того, что иначе простоять можно долго. Вы же не решаете проблему затора, вы решаете задачу пополнения казны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Вафельная» разметка появилась в Красноярске
На дороге в Красноярске появилась первая «вафля». Сетчатую разметку нанесли в самом центре, на перекрестке улиц Карла Маркса и Вейнбаума, сообщили в официальной группе мэрии в соцсетях.
«Вафля» нужна для того, чтобы запретить водителю выезжать на забитый перекресток и тем самым создавать еще большие помехи для других автомобилей. Такая «сетка» должна вынудить его остановиться и переждать (Подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU