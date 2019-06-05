Еще одна дорожная «вафельница» появилась в центре Красноярска

СЕГОДНЯ 10:43 2019-06-05T10:43:12+03:00

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Вторая дорожная «вафельница» появилась в центре Красноярска. Разметку в виде желтых пересекающихся линий нанесли на асфальт у перекрестка улиц Марковского и Вейнбаума, рассказали в инстаграме МКУ «УДИБ».

Она нужна для того, чтобы предупредить водителей: выезд на перекресток запрещен, если за ним образовалась пробка, поясняют специалисты.

А вот что думают пользователи:

- Вокруг «Планеты» тоже надо так сделать!

- Там же камеры, которые штрафуют за выезд за стоп-линию. А зачем еще и «вафельница»?

- Водитель понимает, что он заехал на забитый перекресток. И делает он это из-за того, что иначе простоять можно долго. Вы же не решаете проблему затора, вы решаете задачу пополнения казны.

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«Вафельная» разметка появилась в Красноярске

На дороге в Красноярске появилась первая «вафля». Сетчатую разметку нанесли в самом центре, на перекрестке улиц Карла Маркса и Вейнбаума, сообщили в официальной группе мэрии в соцсетях.

«Вафля» нужна для того, чтобы запретить водителю выезжать на забитый перекресток и тем самым создавать еще большие помехи для других автомобилей. Такая «сетка» должна вынудить его остановиться и переждать (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU