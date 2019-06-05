Потерявшая ногу женщина из Сосновоборска засудила врачей

СЕГОДНЯ 10:16 2019-06-05T10:16:53+03:00

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В Сосновоборске Красноярского края женщина, лишившаяся ноги из-за неправильного лечения, засудила медиков. Об этом случае рассказали в пресс-службе управления судебных приставов.

Как все было? Женщина обратилась в больницу, чтобы вылечить заболевание. Однако после ряда процедур поняла: становится только хуже, ничего не помогло. Пришлось ехать в другую клинику. А там ее огорошили: ситуация запущена, нужно прибегать к крайним мерам. Врачи были вынуждены ампутировать пациентке ногу.

Вскоре выяснилось (и есть подтверждающее медицинское заключение): в первой больнице женщину лечили неверно. В коне концов, она решила – нужно идти в суд. И там встали на сторону истицы. Вот вердикт: медики должны заплатить пациентке 700 тысяч, это моральный ущерб.

Впрочем, исполнять решение в больнице не торопились. Тогда подключились судебные приставы - пообещали завести уголовное дело. В итоге деньги были перечислены.

ИСТОЧНИК KP.RU