Tele2 и фонд «Навстречу переменам» провели благотворительный утиный заплыв

СЕГОДНЯ 08:36 2019-06-05T08:36:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Всероссийский благотворительный утиный заплыв проводится ежегодно для привлечения внимания к инициативам социальных предпринимателей России. В этом году он состоялся 1 июня в московском парке «Красная Пресня» в рамках фестиваля Metro Family. За гонкой 665 резиновых утят наблюдали около тысячи гостей из Москвы и других российских городов. Организаторы собрали более 100 000 рублей. Эти средства будут направлены на поддержку социальных предпринимателей, которые улучшают жизнь детей и подростков и защищают их интересы.

Евгения Телицына, исполнительный директор фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам»:

«Одна из миссий фонда – популяризация идеи социального предпринимательства в стране, и проведение утиного заплыва – прекрасный шанс реализовать ее. В этом году мы не только привлекли внимание к нашей программе с помощью мероприятия, но и запустили новый формат образовательного мероприятия – «Лекторий для осознанных родителей». Благодаря ему многие родители открыли для себя что-то важное и ушли с пониманием, как строить сложные диалоги со своим ребенком. Мы гордимся, что все больше людей получают поддержку от нас разными способами, и убеждены, что в этом и состоит социальный эффект помощи тем, кто в ней нуждается».

ИСТОЧНИК KP.RU