Магистральный троллейбусный маршрут появится на левобережье Красноярска

СЕГОДНЯ 07:25 2019-06-05T07:25:44+03:00

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На левобережье Красноярска запустят магистральный троллейбусный маршрут. Он соединит окраины и центр, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Новый маршрут появится уже в следующем, 2020-м году. В числе его главных преимуществ – разумеется, экологичность. Плюс минимальный интервал.

- Предполагается, что это будет самым протяженный, но быстрый прямой маршрут, - пояснил замглавы департамента транспорта Виталий Чеусов. – Он пройдет по всему левобережью Красноярска. Благодаря введению выделенных полос, время ожидания и, соответственно, время передвижения пассажиров будет значительно сокращено. Интервал движения составит от 5 до 10 минут.

Для магистрального маршрута собираются приобрести новые троллейбусы. Они могут как питаться от контактной сети, так и передвигаться автономно.

Помимо этого, в ближайшие годы будет пересмотрена схема движения транспорта сразу в нескольких микрорайонах - Мясокомбинат, «Образцово», «Покровский», «Тихие зори» и других.

ИСТОЧНИК KP.RU