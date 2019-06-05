СЕГОДНЯ 06:58 2019-06-05T06:58:39+03:00

Школьник из Кемерова уехал автостопом к отцу в Красноярск и пропал. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

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14-летний Дима Курбатов из города Кемерово отправился автостопом к отцу в Красноярск и исчез. Об этом сообщили в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

Мальчик ушел из дома еще вечером 28 мая. С тех пор его видели несколько раз. Установлено, в каком кафе он ел, какой таксист его подвозил. Но пока найти Диму не удается. Возбуждено уголовное дело.

КОНКРЕТНО

Приметы подростка: на вид 13 лет, рост 150 см, худощавый, карие глаза, светло-русые волосы, челка.

Был одет: серая кофта, темно-синяя жилетка с капюшоном, синяя куртка, темно-синие штаны с желтыми полосками, коричневые кроссовки с белыми полосками.

С собой имел: черный рюкзак с зеленой надписью «Nike».

Дополнительные сведения: легко знакомится с людьми, способен представиться другим именем. Может находиться на вокзале/в супермаркете.

Срочно! Если вы видели мальчика, позвоните 8 950 996 60 66 - волонтеры (круглосуточно) или 8 (3842) 39-06-10 (полиция, Кемерово).

ИСТОЧНИК KP.RU