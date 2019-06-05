30-градусная жара идет в Красноярск

СЕГОДНЯ 06:31 2019-06-05T06:31:49+03:00

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На Красноярск надвигается тридцатиградусная жара. Значительное потепление – до плюс 30 градусов – придет в четверг, 6 июня, сообщили на сайте гидрометцентра края.

- Неделя прохлады и дождей наконец-то сменилась настоящей летней жарой, - радуются в соцсетях. - Дождались!

Итак, уже сегодня, в среду, 5 июня, столбики термометров поднимутся до отметки в плюс 25 градусов. Причем будет солнечно. Хотя не исключен и небольшой дождь.

6 июня станет еще теплее – плюс 27, погода будет ясной. Самым жарким днем недели окажется пятница, 7 июня. Ожидается плюс 28, но, скорее всего, будет пасмурно, с дождями.

В субботу и воскресенье плюс 24-25, осадки. И начало следующей недели тоже выдастся влажным, хотя и довольно теплым. По прогнозам синоптиков, будет плюс 22-24 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU