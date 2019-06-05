30-градусная жара идет в Красноярск
На Красноярск надвигается тридцатиградусная жара. Значительное потепление – до плюс 30 градусов – придет в четверг, 6 июня, сообщили на сайте гидрометцентра края.
- Неделя прохлады и дождей наконец-то сменилась настоящей летней жарой, - радуются в соцсетях. - Дождались!
Итак, уже сегодня, в среду, 5 июня, столбики термометров поднимутся до отметки в плюс 25 градусов. Причем будет солнечно. Хотя не исключен и небольшой дождь.
6 июня станет еще теплее – плюс 27, погода будет ясной. Самым жарким днем недели окажется пятница, 7 июня. Ожидается плюс 28, но, скорее всего, будет пасмурно, с дождями.
В субботу и воскресенье плюс 24-25, осадки. И начало следующей недели тоже выдастся влажным, хотя и довольно теплым. По прогнозам синоптиков, будет плюс 22-24 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU