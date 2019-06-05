Синоптики предупредили красноярцев о ночных заморозках

СЕГОДНЯ 05:21 2019-06-05T05:21:07+03:00

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Красноярцам пообещали ночные заморозки до минус двух градусов. Об этом предупредили горожан и жителей края специалисты Среднесибирского УГМС.

По их данным, в ночь с 5 на 6 июня в центральных районах Красноярского края в воздухе и на поверхности земли возможны заморозки, а в южных– грозы.

Кроме того, в этих же районах сохраняется высокая пожарная опасность – 4-5 класса. Между тем с 19 апреля по всему региону действует противопожарный режим, разжигать костры или проводить работы с огнем запрещено. Не только в лесу, но и на своих дачных участках.

Что касается погоды, по прогнозам синоптиков, в целом июнь будет жарким. Столбики термометров поднимутся до отметки плюс 30 градусов. Но вероятны сильные ливни и грозы. Правда, не очень часто. К тому же дожди будут кратковременными.

ИСТОЧНИК KP.RU