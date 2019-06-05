2019-06-05T05:21:07+03:00
Общество

Синоптики предупредили красноярцев о ночных заморозках

До минус 2 градусов
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Синоптики предупредили красноярцев о ночных заморозках.Синоптики предупредили красноярцев о ночных заморозках.Фото: Марина ПОЛЯКОВА
Изменить размер текста:

Красноярцам пообещали ночные заморозки до минус двух градусов. Об этом предупредили горожан и жителей края специалисты Среднесибирского УГМС.

По их данным, в ночь с 5 на 6 июня в центральных районах Красноярского края в воздухе и на поверхности земли возможны заморозки, а в южных– грозы.

Кроме того, в этих же районах сохраняется высокая пожарная опасность – 4-5 класса. Между тем с 19 апреля по всему региону действует противопожарный режим, разжигать костры или проводить работы с огнем запрещено. Не только в лесу, но и на своих дачных участках.

Что касается погоды, по прогнозам синоптиков, в целом июнь будет жарким. Столбики термометров поднимутся до отметки плюс 30 градусов. Но вероятны сильные ливни и грозы. Правда, не очень часто. К тому же дожди будут кратковременными.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Революционерке на красноярском кинотеатре устроили душ
Магистральный троллейбусный маршрут появится на левобережье Красноярска
Школьник из Кемерова уехал автостопом к отцу в Красноярск и пропал
30-градусная жара идет в Красноярск
Красноярский министр здравоохранения отправлен в отставку губернатором
Рядом не было гидранта. Крупный пожар на Верхней Базаихе уничтожил три дома
В Красноярском крае на помощь фермерам выделят 129,5 миллионов рублей
В Хакасии задержанный водитель избил инспектора ГИБДД
В Дивногорске благоустроят набережную, пристань и прогулочную аллею
В красноярском зоопарке злые филины запугали сотрудников
За месяц красноярские мотополицейские поймали 149 нарушителей-мопедистов
Под Красноярском фура повалилась набок и раздавила легковой автомобиль
Мост через Бугач в Красноярске отремонтируют этим летом
На Таймыре погибли молодые рыбаки: один утонул, другой умер от обморожения
В Красноярске на Коммунальный мост могут вернуть трамваи
В Красноярском крае собака насмерть загрызла 80-летнюю женщину
В Красноярске в день города на Татышев будут ходить бесплатные автобусы
Пожар на складе ГСМ под Красноярском полностью потушили только к 12 часам дня
В Красноярском крае открылся первый пляж
В красноярской школе дети выращивают кофейное дерево, монстеру и лимоны
Для работы на севере Красноярского края требуются 3,3 тысячи человек
В Красноярском крае бывшего начальника колонии осудили за мошенничество
Красноярский футбольный клуб «Енисей» покинули 10 игроков
В Красноярске второго граффитиста за неделю отправили в тюрьму
Красноярская делегация планирует ряд важных встреч на ПМЭФ-2019