2019-06-04T16:51:03+03:00
Экономика

В Красноярском крае на помощь фермерам выделят 129,5 миллионов рублей

Часть из них – из федерального бюджета и часть – из краевого
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае на помощь фермерам выделят 129,5 миллионов рублейВ Красноярском крае на помощь фермерам выделят 129,5 миллионов рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае в 2019-2021 годах на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации в регионе направят 129,5 миллиона рублей. Из них 123 миллионов – из федерального бюджета и 6,5 миллионов – из краевого. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства лесного хозяйства.

Средства будут направлены в рамках федерального проекта. Планируется, что к концу 2019 года на эти деньги в субъекты малого и среднего предпринимательства вовлекут 54 человека. Из них 11 человек – представители сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 28 человек – трудоустроенные на новые постоянные рабочие места в сельской местности. Еще 14 человек – главы крестьянских (фермерских) хозяйств, получившие грант «Агростартап» в размере до 4 миллионов рублей на создание КФХ. Также средства господдержки получит один кооператив.

По словам заместителя министра сельского и торговли края Оксаны Дивногорцевой, участие региона в мероприятиях федерального проекта способствует увеличению объема производства сельхозпродукции, повышению уровня занятости сельского населения, росту его доходов, привлечению на село молодежи, увеличению налоговых отчислений в бюджеты разных уровней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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