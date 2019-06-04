СЕГОДНЯ 16:24 2019-06-04T16:24:49+03:00

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В Хакасии задержанный водитель избил инспектора ГИБДД. За это на него завели уголовное дело по статье за применение насилия к представителю власти. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе хакасского следкома.

По предварительной информации в ночь на 6 апреля этого года наряд ДПС нес дежурство на дороге в Таштыпском районе. Остановили автомобиль, который двигался со стороны села Матур. Автомобиль ехал подозрительно медленно и странно маневрировал. На требование полицейских водитель остановился не сразу, так что госавтоинспекторам пришлось посигналить ему.

Оказалось, что 32-летний местный житель был в состоянии алкогольного опьянения. Он даже согласился пройти алкотест, потому что отпираться было бессмысленно. Для составления протокола мужчину пригласили сесть в служебный автомобиль. А после того, как подписался в протоколе, он вышел из салона и набросился на одного из сотрудников полиции. Ударил не меньше 10 раз по голове и рукам, так что тому потребовалась медицинская помощь. Остается добавить, что уголовное дело уже передали в суд на рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU