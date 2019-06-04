В Дивногорске благоустроят набережную, пристань и прогулочную аллею

СЕГОДНЯ 15:52 2019-06-04T15:52:28+03:00

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В Дивногорске благоустроят набережную Енисея, а вместе с ней административную площадь, пристань, прогулочную аллею и частт Пионерской площади. Цена вопроса – 81,5 миллиона рублей. Причем 80 миллионов вкладывает краевой бюджет и 1,5 миллиона – муниципальный. Деньги выделяются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». А работы должны быть завершены до октября этого года, сообщает 7 канал.

Как будет выглядеть после благоустройства общественное пространство. Здесь появится кафе-павильон с видом на Енисей, информационный центр, комната матери и ребенка, современная детская площадка. Вдоль аллеи установят уличную мебель и мусорные урны.

На Пионерской площади установят новую сцену, а спуски к воде сделают более безопасными. И еще есть в планах фонтан с подсветкой, он станет главным украшением набережной. Проектировщики обещают, что там будет 7 модулей высотой от 2 до 2,5 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU