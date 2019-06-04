2019-06-04T14:26:01+03:00
Общество

Под Красноярском фура повалилась набок и раздавила легковой автомобиль

Все произошло на дивногорской трассе
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Под Красноярском фура повалилась набок и раздавила легковой автомобиль. Фото "Я живу в Дивногорске"Под Красноярском фура повалилась набок и раздавила легковой автомобиль. Фото "Я живу в Дивногорске"
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На 18-м километре трассы КрасноярскДивногорск сегодня, 4 июня, примерно в 11:35, произошло курьезное дорожно-транспортное происшествие. К счастью, в нем никто не пострадал. Но без материального ущерба не обошлось.

Фотографии, сделанные очевидцами, уже появились в социальных сетях и стали предметом обсуждения. Пользователи гадают: как такое возможно, чтобы фура упала набок прямо на легковой автомобиль. В пресс-службе ГИБДД пояснили, что грузовик Man двигался из Дивногорска во втором ряду, рядом с ним по крайней левой полосе – «Лада Гранта». На повороте водитель грузовика не справился с управлением, фуру занесло, она начала падать на бок в кювет. При этом легковой автомобиль оказался в аккурат под кабиной грузовика.

Известно, что 55-летний водитель «Лады Гранты» не пострадал. Хотя лишился своей машины – восстановить ее, похоже, уже не получится. Так что придется как-то улаживать этот вопрос с водителем грузовика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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