Мост через Бугач в Красноярске отремонтируют этим летом

СЕГОДНЯ 13:41 2019-06-04T13:41:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Мост через Бугач в Красноярске отремонтируют уже этим летом. Его удалось дополнительно включить в план работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Затраты составят около 16 миллионов рублей, сообщили в департаменте городского хозяйства.

Ремонт планируют начать в августе, завершить – осенью. Специалисты определили, что нужно не просто отремонтировать дорожное полотно, но и элементы самой конструкции моста: подферменные тумбы, опорные части, переходные плиты, барьерные ограждения. Бетонные и металлические пролеты, опоры и перила очистят от выщелачивания и коррозии, проведут антикоррозийную обработку. Устроят систему водоотведения с проезжей части, она будет проходить по откосам насыпи.

Что касается проезжей части моста, там заменят выравнивающий слой и гидроизоляцию, сверху уложат защитный слой и два слоя асфальта. Длина моста 19 метров, площадь объекта ремонта – 347,5 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU