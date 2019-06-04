В Красноярском крае собака насмерть загрызла 80-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 12:09 2019-06-04T12:09:04+03:00

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В Дзержинском районе собака насмерть загрызла 80-летнююю женщину. Трагедия произошла в минувшую субботу 1 июня. Сын пенсионерки в этот день пришел навестить ее и обнаружил, что мать лежит на полу без признаков жизни. А на теле – следы укусов животного. При этом сама собака бегала наподалеку, в этом же дворе, ничуть не пугаясь мужчины.

В пресс-службе краевого следкома рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что вольер, в котором содержалось животное, находится на территории магазина и примыкает к забору погибшей женщины. Еще раньше погибшая жаловалась сыну, что собака делает подкопы из своего вольера в ее двор. Но кто же думал, что дело так обернется.

Агрессивную собаку умертвили. Следком проводит доследственную проверку. С места взяли биологические материалы, назначены несколько экспертиз. Опрошены соседи и хозяин собаки.

ИСТОЧНИК KP.RU