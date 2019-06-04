СЕГОДНЯ 11:12 2019-06-04T11:12:25+03:00

В Красноярске в день города на Татышев будут ходить бесплатные автобусы Фото: Диана ИВАНОВА

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В Красноярске в День города на Татышев будут ходить бесплатные автобусы. Речь идет о субботе 8 июня, ведь именно на этот день назначены основные праздничные мероприятия. Ожидается, что остров Татышев посетят несколько десятков тысяч человек. Здесь пройдет фестиваль впечатлений «Красноярск – душа и сила Сибири». Для красноярцев и гостей города будут работать более 250 разнообразных локаций, культурных, молодежных, спортивных, семейных и детских.

А добраться до Татышева можно будет на шаттлах. Ходить они будут непрерывно с 10 утра до 22 вечера по двум маршрутам. Первый – от ТЦ «Авиатор» до гипермаркета «Окей» (остановка Нефтебаза). Второй маршрут – в обратную сторону. Два больших автобуса. Интервал движения между ними – 15 минут.

Как пояснили в администрации города, остановки шаттлов находятся рядом с перехватывающими парковками. На самом острове припарковать автомобиль будет практически невозможно, поэтому лучше позаботиться об этом в прямом смысле на берегу.

Кроме того, через Татышев проходит 8 регулярных автобусных маршрутов – № 7, 23, 27, 58, 60, 61, 85, 94.

ИСТОЧНИК KP.RU