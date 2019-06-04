2019-06-04T10:40:15+03:00
Происшествия

Пожар на складе ГСМ под Красноярском полностью потушили только к 12 часам дня

Соседние здания пожарным удалось отстоять [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Пожар на складе ГСМ под Красноярском полностью потушили только к 12 часам дня. Стоп-кадр видеоПожар на складе ГСМ под Красноярском полностью потушили только к 12 часам дня. Стоп-кадр видео
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Пожар на складе горюче-смазочных материалов, который находился на проспекте Котельникова (окраина Солонцов, более 1 километра от границы Красноярска) полностью потушили только к 12 часам дня. Напомним, что информацию о возгорании диспетчер получил в 02:32 ночи. На месте работали 35 человек личного состава и 12 единиц техники.

Пожар на складе ГСМ под Красноярском полностью потушили только к 12 часам дня-1.

Учитывая характер горючих веществ, справиться с огнем было очень непросто. Существовала угроза перехода огня на соседние здания, поэтому пожарным приходилось одновременно тушить открытый огонь и проливать стены расположенных по обе стороны от него складских боксов. Огонь смогли локализовать только в 4 утра, а полностью справиться с пожаром – к полудню. В ГУ МЧС по края «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что в общей сложности выгорело 1000 квадратных метров.

Для замеров предельно допустимой концентрации вредных продуктов горения на месте работает экологическая лаборатория. Информации о пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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