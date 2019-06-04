2019-06-04T10:05:49+03:00
Общество

В Красноярском крае открылся первый пляж

В южном городе – в Минусинске
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярском крае открылся первый пляжВ Красноярском крае открылся первый пляжФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярском крае открылся первый пляж – в Минусинске, на бывшем карьере «Золотая звезда». А всего на территории края в летний период времени планируется подготовить и открыть 27 официальных пляжей, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС по краю. Узнать всю информацию можно на официальном сайте ведомства в разделе «Полезная информация». Там есть сведения о собственниках пляжей с координатами.

Ко всем пляжам и местам массового отдыха у воды требования одинаковые: должно быть спасательное оборудование и профилактические стенды с предупреждением о несчастных случаях. Должны быть соблюдены и санитарные нормы воды и песка. Одним словом – безопасность граждан.

Добавим, что в Красноярске готовятся к открытию два муниципальных пляжа – на островах Татышев и Отдыха. Там обещают навести порядок, завести новый песок, отремонтировать кабинки. Также мэрия заключила договор со специалистами Роспотребнадзора на лабораторную проверку воды и песка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар на складе ГСМ под Красноярском полностью потушили только к 12 часам дня
В красноярской школе дети выращивают кофейное дерево, монстеру и лимоны
Для работы на севере Красноярского края требуются 3,3 тысячи человек
В Красноярском крае бывшего начальника колонии осудили за мошенничество
Красноярский футбольный клуб «Енисей» покинули 10 игроков
В Красноярске второго граффитиста за неделю отправили в тюрьму
Красноярская делегация планирует ряд важных встреч на ПМЭФ-2019
Полиция начала проверку заявления председателя счетной палаты Красноярского края Татьяны Давыденко
В Назарово существует стихийное кладбище домашних животных
Под Красноярском ночью сгорел склад ГСМ в Солонцах
В Хакасии мужчина угрожал приставам ножом: посадили на 1,5 года
Красноярцы могут высказать свое мнение, как они видят развитие островов
Переход на цифровое вещание в Красноярском крае прошел без помех
По факту гибели женщины на Красноярском море следователи завели уголовное дело
Депутат Заксобрания потребовал заблокировать пост Натальи Толоконской о пользе укусов клещей
Заманил в лесной шалаш. Школьнику, надругавшемуся над психически болным подростком, дали 4,5 года колонии
В минфине Красноярского края озвучили «стоимость» работы депутатов Заксобрания и правительства
Кубок города по подтягиванию выиграл 65-летний красноярец
«Спасибо, что не ночью!»: в Солнечном в новостройке обвалился потолок
В Красноярске три управляющих компании погрязли в долгах перед ресурсниками
Банк ВТБ стал генеральным спонсором концерта Теодора Курентзиса в Москве
В правительстве Красноярского края прошли новые назначения
К концу рабочей недели в Красноярск вернется летняя жара
Tele2 сделает понедельники красноярцев приятными
Мама-утка и ее малютки. Сотрудники «Шушенского бора» сняли первое купание птенцов кряквы
Роспотребнадзор рассказал, где красноярцев чаще всего атакуют клещи
Cпасатели подняли со дна залива Бирюса машину с телом женщины