СЕГОДНЯ 10:05 2019-06-04T10:05:49+03:00

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В Красноярском крае открылся первый пляж – в Минусинске, на бывшем карьере «Золотая звезда». А всего на территории края в летний период времени планируется подготовить и открыть 27 официальных пляжей, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС по краю. Узнать всю информацию можно на официальном сайте ведомства в разделе «Полезная информация». Там есть сведения о собственниках пляжей с координатами.

Ко всем пляжам и местам массового отдыха у воды требования одинаковые: должно быть спасательное оборудование и профилактические стенды с предупреждением о несчастных случаях. Должны быть соблюдены и санитарные нормы воды и песка. Одним словом – безопасность граждан.

Добавим, что в Красноярске готовятся к открытию два муниципальных пляжа – на островах Татышев и Отдыха. Там обещают навести порядок, завести новый песок, отремонтировать кабинки. Также мэрия заключила договор со специалистами Роспотребнадзора на лабораторную проверку воды и песка.

ИСТОЧНИК KP.RU