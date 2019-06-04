Для работы на севере Красноярского края требуются 3,3 тысячи человек

СЕГОДНЯ 09:38 2019-06-04T09:38:25+03:00

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Для работы на севере Красноярского края, в его арктической зоне требуется 3,3 тысячи человек. Такие данные «Комсомольской правде»-Красноярск приводит региональное агентство труда и занятости населения. Причем эти цифры – реальные вакансии от прямых работодателей, который готовы устроить на постоянной основе как квалифицированных рабочих, так и служащих.

Наиболее востребованы в Арктике слесари, сборщики, водители, электрогазосварщики, монтажники, машинисты, инженеры, мастера, операторы, повара, врачи, учителя и педагоги, инспекторы, бухгалтера, администраторы и другие специалисты.

- В текущем году при содействии службы занятости свыше 2,7 тысячи соискателей трудоустроены в территориях, входящих в состав арктической зоны, среди них – местные жители, а также граждане, переехавшие из других городов и районов края или работающие вахтовым методом, - рассказали в агентстве. С краевым банком вакансий можно ознакомиться на интерактивном портале агентства труда и занятости населения края или на портале «Работа в России», а также обратившись в ближайший центр занятости по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU