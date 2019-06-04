В Красноярском крае бывшего начальника колонии осудили за мошенничество

СЕГОДНЯ 08:49 2019-06-04T08:49:07+03:00

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В Красноярском крае бывшего начальника колонии-поселения осудили за попытку совершить мошенничество. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, в начале июня 2017 года теперь уже бывший начальник предложил одному из осужденных (тот, к слову, также отбывал срок за мошенничество) подготовить ему положительную характеристику для условно-досрочного освобождения.

Цена вопроса – 8 миллионов рублей. Осужденный согласился. В конце августа его жена привезла посреднику первую часть взятки в размере 5 миллионов рублей. После этого посредник был задержан сотрудниками УФСБ. На предложение сотрудничать он согласился и под контролем силовиков направился в дом к экс-начальнику колонии. После передачи денег оба были задержаны. Мероприятия по выявлению данного факта проводились УФСБ России по Красноярскому краю совместно с управлением собственной безопасности регионального ГУФСИН.

На днях Советский районный суд Красноярска вынес приговор: бывшему начальнику колонии – 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Его посреднику – 3 года условно с испытательным сроком 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU