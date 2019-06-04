2019-06-04T08:02:19+03:00
Спорт

Красноярский футбольный клуб «Енисей» покинули 10 игроков

Новый состав нужно сформировать до 15 июня
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярский футбольный клуб «Енисей» покинули 10 игроков. Фото: сайт ФК "Енисей"Красноярский футбольный клуб «Енисей» покинули 10 игроков. Фото: сайт ФК "Енисей"
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Красноярский футбольный клуб «Енисей» покинули 10 игроков. Вот какая информация появилась на официальном сайте клуба: «По итогам сезона РПЛ 2018/2019 «Енисей» расстался с группой игроков. Это вратари Давид Юрченко и Юрий Нестеренко, защитник Дмитрий Ятченко, полузащитники Павел Комолов, Фегор Огуде, Бабакар Сарр, Дмитрий Торбинский, Арсен Хубулов, нападающие Михаил Костюков и Александр Кутьин».

Администрация клуба поблагодарила футболистов за работу и пожелала успехов в дальнейшей карьере. Из хороших новостей – возвращение из аренды голкипера Михаила Филиппова и защитника Шамиля Гасанова.

Новый коллектив планируется сформировать к 15 июня, когда начинаются сборы. У руководства клуба есть список потенциальных новичков. Для начала необходимо утвердить кандидатуру главного тренера. Мы ждем решение учредителей клуба.

Напомним, что бывший главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев покинул свой пост в конце мая. Отставка была связана с серией громких провалов команды. Немалую роль в этом сыграл и скандал с лишением его водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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