2019-06-04T07:43:40+03:00
Происшествия

В Красноярске второго граффитиста за неделю отправили в тюрьму

Помогал товарищу изуродовать 100 домов в центре города
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске второго граффитиста за неделю отправили в тюрьму. Фото пресс-службы полиции городаВ Красноярске второго граффитиста за неделю отправили в тюрьму. Фото пресс-службы полиции города
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В Красноярске уже второго граффитиста за неделю отправили в тюрьму. Да, в самую настоящую тюрьму на 7 суток. Такое решение вынес суд Центрального района. А все потому, что свои рисунки молодой человек наносил в неположенном месте – разрисовывал одному ему понятными иероглифами стены домов.

- В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что неизвестные разрисовали аэрозольной краской декоративные бордюры и фасады зданий в Центральном районе города. В ходе проведения проверки стражи порядка установили личности злоумышленников. Ими оказались трое жителей краевого центра, которые увлекаются граффити, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города.

Напомним, что первого вандала доставили в полицию 30 мая, а уже 31 мая суд арестовал его на 7 суток. Теперь – второго. Остался еще один, наверняка он также вскоре присоединится к своим товарищам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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