Красноярская делегация планирует ряд важных встреч на ПМЭФ-2019

СЕГОДНЯ 07:27 2019-06-04T07:27:04+03:00

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Буквально на днях откроется Питерский экономический форум, который является крупнейшей деловой площадкой страны. В программе форума собрано множество мероприятий, которые станут полезными и интересными для всех категорий посетителей. Красноярский край представляет губернатор, председатель законодательного собрания, министр экономики и регионального развития и ряд других должностях лиц. По словам Егора Васильева, министра экономики и регионального развития Красноярского края, работа на форуме предстоит интересная и напряженная. Дни, насыщенные встречами, в том числе – с представителями других регионов:

- Мы рассмотрели и отобрали самые актуальные для края предложения, - поясняет Егор Васильев. – Среди них – встречи, переговоры, соглашения с руководством инновационных предприятий, компаний по нефтедобыче. Кстати, еще лет десять назад нефтедобывающей отрасли в крае не было представлено вообще, а сейчас она стала одной из самых налогоёмких для регионального бюджета.

В планах – подписание соглашения между Красноярским краем и Некоммерческой организацией «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» (Сколково)

А также подписание плана мероприятий по реализации Соглашения между Красноярским краем и Республикой Татарстан о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2019–2021 годы.

Напомним, ПМЭФ-2019 пройдет в северной столице с 6 по 8 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU