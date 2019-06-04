2019-06-04T07:27:04+03:00
Экономика

Красноярская делегация планирует ряд важных встреч на ПМЭФ-2019

От Татарстана до Сколково
Анастасия ШАЙХОВА
Поделиться:
Фото: Мария ЛЕНЦФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Буквально на днях откроется Питерский экономический форум, который является крупнейшей деловой площадкой страны. В программе форума собрано множество мероприятий, которые станут полезными и интересными для всех категорий посетителей. Красноярский край представляет губернатор, председатель законодательного собрания, министр экономики и регионального развития и ряд других должностях лиц. По словам Егора Васильева, министра экономики и регионального развития Красноярского края, работа на форуме предстоит интересная и напряженная. Дни, насыщенные встречами, в том числе – с представителями других регионов:

- Мы рассмотрели и отобрали самые актуальные для края предложения, - поясняет Егор Васильев. – Среди них – встречи, переговоры, соглашения с руководством инновационных предприятий, компаний по нефтедобыче. Кстати, еще лет десять назад нефтедобывающей отрасли в крае не было представлено вообще, а сейчас она стала одной из самых налогоёмких для регионального бюджета.

В планах – подписание соглашения между Красноярским краем и Некоммерческой организацией «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» (Сколково)

А также подписание плана мероприятий по реализации Соглашения между Красноярским краем и Республикой Татарстан о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2019–2021 годы.

Напомним, ПМЭФ-2019 пройдет в северной столице с 6 по 8 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар на складе ГСМ под Красноярском полностью потушили только к 12 часам дня
В Красноярском крае открылся первый пляж
В красноярской школе дети выращивают кофейное дерево, монстеру и лимоны
Для работы на севере Красноярского края требуются 3,3 тысячи человек
В Красноярском крае бывшего начальника колонии осудили за мошенничество
Красноярский футбольный клуб «Енисей» покинули 10 игроков
В Красноярске второго граффитиста за неделю отправили в тюрьму
Полиция начала проверку заявления председателя счетной палаты Красноярского края Татьяны Давыденко
В Назарово существует стихийное кладбище домашних животных
Под Красноярском ночью сгорел склад ГСМ в Солонцах
В Хакасии мужчина угрожал приставам ножом: посадили на 1,5 года
Красноярцы могут высказать свое мнение, как они видят развитие островов
Переход на цифровое вещание в Красноярском крае прошел без помех
По факту гибели женщины на Красноярском море следователи завели уголовное дело
Депутат Заксобрания потребовал заблокировать пост Натальи Толоконской о пользе укусов клещей
Заманил в лесной шалаш. Школьнику, надругавшемуся над психически болным подростком, дали 4,5 года колонии
В минфине Красноярского края озвучили «стоимость» работы депутатов Заксобрания и правительства
Кубок города по подтягиванию выиграл 65-летний красноярец
«Спасибо, что не ночью!»: в Солнечном в новостройке обвалился потолок
В Красноярске три управляющих компании погрязли в долгах перед ресурсниками
Банк ВТБ стал генеральным спонсором концерта Теодора Курентзиса в Москве
В правительстве Красноярского края прошли новые назначения
К концу рабочей недели в Красноярск вернется летняя жара
Tele2 сделает понедельники красноярцев приятными
Мама-утка и ее малютки. Сотрудники «Шушенского бора» сняли первое купание птенцов кряквы
Роспотребнадзор рассказал, где красноярцев чаще всего атакуют клещи
Cпасатели подняли со дна залива Бирюса машину с телом женщины