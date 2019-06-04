Полиция начала проверку заявления председателя счетной палаты Красноярского края Татьяны Давыденко

СЕГОДНЯ 07:15 2019-06-04T07:18:34+03:00

Чиновница опасается, что ее могут уволить и завести уголовное дело

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Сотрудниками Главного управления МВД России по Красноярскому краю по указанию начальника Главка проводится проверка в связи с возможной угрозой профессиональной деятельности председателя Счетной палаты края Татьяны Давыденко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что несколько дней назад глава счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко дала большое интервью журналисту Андрею Караулову, в котором рассказала о положении экономики региона, а также о проблемах лесной отрасли. Также она сообщила о том, что ее могут уволить и возбудить уголовное дело.

Известно, что в ситуацию вмешался губернатор края Александр Усс. Кроме того, как рассказали в пресс-службе правительства региона, вопрос поднимут на очередной сессии в Заксобрании. Глава Красноярского края дал поручение своему заму генерал–лейтенанту ФСБ Павлу Солодкову пообщаться с Давыденко и прояснить ситуацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU