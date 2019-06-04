СЕГОДНЯ 06:25 2019-06-04T06:25:55+03:00

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Под Красноярском минувшей ночью загорелся склад ГСМ на проспекте Котельникова. Территориально это окраина поселка Солонцы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю, информация о возгорании поступила на диспетчерский пульт в 02:32 часа. На место выехали 39 человек личного состава и 12 единиц техники.

Под Красноярском ночью сгорел склад ГСМ в Солонцах.По данным МЧС Красноярского края в 02:32 на ул. Котельникова загорелись склады. В 04:01 пожар локализован. На тушение пожара от МЧС России привлекается 39 человек, 12 единиц техники. Пострадавших при пожаре нет. Мы в ВК: https://vk.com/kraschp Наш инстаграм: https://www.instagram.com/kras.chp/

Учитывая характер горючих веществ, справиться с огнем было очень непросто. Судя по видео, которое сделано на уличную камеру видеонаблюдения, пожар начался в углу здания, а затем перекинулся на всю крышу. Через полтора часа, когда уже рассвело, от склада остались только обгоревшие руины. Огонь спасатели смогли локализовать только в 4 часа утра. Но затем еще долго проливали водой, чтобы не допустить повторного возгорания.

По предварительной информации при пожаре никто не пострадал. Что стало причиной, предстоит выяснить дознавателям. Версий может быть несколько, например, короткое замыкание или нарушением условий хранения горюче-смазочных материалов.

ИСТОЧНИК KP.RU