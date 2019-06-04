2019-06-04T05:31:15+03:00
Общество

Красноярцы могут высказать свое мнение, как они видят развитие островов

Городу в географическом плане повезло
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Красноярцы могут высказать свое мнение, как они видят развитие острововКрасноярцы могут высказать свое мнение, как они видят развитие острововФото: Диана ИВАНОВА
Изменить размер текста:

Красноярцы могут высказать свое мнение о том, какими они видят свои острова. Крупнейшие из них – острова Татышев, Отдыха и Молокова. Когда-то нашлись инициаторы, которые предлагали застроить их элитной жилой недвижимостью, но, к счастью, этого не случилось. Поэтому сегодня острова стали любимой зоной отдыха красноярцев. Сюда приходят покататься на велосипедах и роликах, поучаствовать в фестивалях и соревнованиях, просто погулять и устроить пикник.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, сейчас разрабатывается концепция дальнейшего развития городских островов, чтобы сделать их территории более удобными для отдыха. Опрос стартовал на сайте администрации города. Красноярцы могут высказать свою точку зрения о том, в каком направлении должны развиваться остров Татышев, остров Отдыха и остров Молокова.

Сбор предложений продлится месяц – с 3 июня по 3 июля. После обработки предложений состоится голосование за лучшие из них. Вся полученная информация будет проанализирована и учтена при разработке концепции развития островов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Красноярская делегация планирует ряд важных встреч на ПМЭФ-2019
Полиция начала проверку заявления председателя счетной палаты Красноярского края Татьяны Давыденко
В Назарово существует стихийное кладбище домашних животных
Под Красноярском ночью сгорел склад ГСМ в Солонцах
В Хакасии мужчина угрожал приставам ножом: посадили на 1,5 года
Переход на цифровое вещание в Красноярском крае прошел без помех
По факту гибели женщины на Красноярском море следователи завели уголовное дело
Депутат Заксобрания потребовал заблокировать пост Натальи Толоконской о пользе укусов клещей
Заманил в лесной шалаш. Школьнику, надругавшемуся над психически болным подростком, дали 4,5 года колонии
В минфине Красноярского края озвучили «стоимость» работы депутатов Заксобрания и правительства
Кубок города по подтягиванию выиграл 65-летний красноярец
«Спасибо, что не ночью!»: в Солнечном в новостройке обвалился потолок
В Красноярске три управляющих компании погрязли в долгах перед ресурсниками
Банк ВТБ стал генеральным спонсором концерта Теодора Курентзиса в Москве
В правительстве Красноярского края прошли новые назначения
К концу рабочей недели в Красноярск вернется летняя жара
Tele2 сделает понедельники красноярцев приятными
Мама-утка и ее малютки. Сотрудники «Шушенского бора» сняли первое купание птенцов кряквы
Роспотребнадзор рассказал, где красноярцев чаще всего атакуют клещи
Cпасатели подняли со дна залива Бирюса машину с телом женщины