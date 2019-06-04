Красноярцы могут высказать свое мнение, как они видят развитие островов

СЕГОДНЯ 05:31 2019-06-04T05:31:15+03:00

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Красноярцы могут высказать свое мнение о том, какими они видят свои острова. Крупнейшие из них – острова Татышев, Отдыха и Молокова. Когда-то нашлись инициаторы, которые предлагали застроить их элитной жилой недвижимостью, но, к счастью, этого не случилось. Поэтому сегодня острова стали любимой зоной отдыха красноярцев. Сюда приходят покататься на велосипедах и роликах, поучаствовать в фестивалях и соревнованиях, просто погулять и устроить пикник.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, сейчас разрабатывается концепция дальнейшего развития городских островов, чтобы сделать их территории более удобными для отдыха. Опрос стартовал на сайте администрации города. Красноярцы могут высказать свою точку зрения о том, в каком направлении должны развиваться остров Татышев, остров Отдыха и остров Молокова.

Сбор предложений продлится месяц – с 3 июня по 3 июля. После обработки предложений состоится голосование за лучшие из них. Вся полученная информация будет проанализирована и учтена при разработке концепции развития островов.

ИСТОЧНИК KP.RU