2019-06-04T04:42:13+03:00
Происшествия

По факту гибели женщины на Красноярском море следователи завели уголовное дело

В марте она провалилась под лед вместе с машиной
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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По факту гибели женщины на Красноярском море следователи завели уголовное делоПо факту гибели женщины на Красноярском море следователи завели уголовное делоФото: Мария ЛЕНЦ
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По факту гибели женщины на Красноярском море следователи завели уголовное дело. Поясним, речь идет о трагедии, которая произошла 17 марта этого года. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, в тот день 46-летний житель краевого центра вместе со своей 36-летней супругой и общим знакомым направились на Красноярское водохранилище на подледную рыбалку.

На берегу стоял знак, запрещающий выезд на лед. Однако мужчина проигнорировал предупреждение и выехал на водохранилище прямо на автомобиле и затем поехал в сторону залива ТИМ-Бирюса. Весна в этом году началась раньше обычного, поэтому лед в это время года уже подтаял, стал тонким и хрупким. Он не выдержал веса автомобиля и треснул. Когда машина пошла под воду, мужчины выбрались из салона. А вот женщина не успела и утонула.

Машину нашли на дне в тот же день, на глубине 60 метров, однако достать сразу не смогли, нужна была специальная подготовка водолазов. В следкоме уточняют – 31 мая подняли именно этот автомобиль (добавим, что похожая трагедия произошла еще и 3 апреля, в ней при похожих обстоятельствах также погибла женщина).

Подозреваемый уже допрошен, он полностью признал свою вину. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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