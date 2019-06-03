В минфине Красноярского края озвучили «стоимость» работы депутатов Заксобрания и правительства

СЕГОДНЯ 12:16 2019-06-03T12:23:46+03:00

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Краевое министерство финансов озвучило «стоимость» работыдепутатов Заксобрания и губернатора. 800 миллионов рублей - столько потратил бюджет на содержание депутатов и губернатора в прошлом году.

При этом, по данным минфина, на зарплаты администрации правительства ушло 311 миллионов рублей. В сумму входят и командировочные расходы. Однако, по данным министерства, их должно было быть больше. В министерстве полагали, что на командировки будет потрачено еще 9 миллионов. Стоит отметить, что годом ранее, в 2017-м, содержание правительства обходилось налогоплательщикам дешевле - 268 миллионов рублей.

Что касается затрат на содержание депутатов и сотрудников Законодательного собрания, то и они выросли. На депутатов в прошлом году ушло 487 миллионов рублей, а годом ранее - 462 миллиона рублей. Напомним, что недавно был вынесен законопроект об увеличении зарплат чиновникам и депутатам, но его отклонил глава региона Александр Усс, заявив, что доволен своей зарплатой.

ИСТОЧНИК KP.RU