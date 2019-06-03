2019-06-03T11:59:16+03:00
Спорт

Кубок города по подтягиванию выиграл 65-летний красноярец

.... и доказал, что возраст - не помеха, когда хочешь побеждать и занимаешься спортом
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Виктор Россинин Фото: крайспортВиктор Россинин Фото: крайспорт
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Накануне в Красноярске в рамках празднования 391-летия прошел финал Кубка города по подтягиванию, сообщает пресс-служба крайспорта. И завидную спортивную подготовку показал в соревнованиях 65-летний Виктор Россинин. Он подтянулся 66 раз. Шах и мат, молодежь.

Добавим, что неизменный победитель прошлогодних кубков Андрей Исыпов из Енисейска в этот раз не смог составить конкуренцию Россинину, так как получил травму руки. Однако боролся Исыпов яростно, его результат - 65 подтягиваний на перекладине (а рекорд, который так и не побит, - 94).

- Соревнования проводились в три этапа в 11 возрастных категориях среди мужчин и в абсолютной категории среди женщин, - рассказали в крайспорте. - На первом, дворовом, этапе в Кубке города приняло участие свыше 1000 человек. Лучшие из лучших приняли участие в городском финале.

Абсолютныф рекорд Виктора Россинина - 78 подтягмваний. На третьем месте в абсолютном зачете среди мужчин - молодой спортсмен Никита Михайлов (возрастная категория «16-17 лет») с результатом 60 раз. Среди женщин победила... 7-летняя Олеся Папст. Она подтянулась 32 раза - на зависть соперницам. Самым старшим участником кубка стал 89-летний Валентин Киреев, который, несмотря на свой почтенный возраст, показал просто удивительный результат – 12 подтягиваний!

ИСТОЧНИК KP.RU

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