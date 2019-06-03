2019-06-03T07:25:13+03:00
Общество

Банк ВТБ стал генеральным спонсором концерта Теодора Курентзиса в Москве

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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31 мая в «Зарядье» пройдет концерт под управлением Теодора Курентзиса. Это выступление станет своеобразным послесловием к Международному Дягилевскому фестивалю — 2019, официальное закрытие которого состоится накануне в Перми. Генеральным спонсором концерта в «Зарядье» выступил банк ВТБ.

Маэстро привезет в Москву «Немецкий реквием» Иоганнеса Брамса. Трактовку этого произведения (которое в свое время обеспечило 35-летнему композитору мировое признание) воплотит пермский хор musicAeterna, а также один из лучших западных коллективов — Mahler Chamber Orchestra. Последний сотрудничает с Теодором Курентзисом с 2010 года, и за это время они наработали обширный репертуар, много экспериментировали с различными форматами концертов, провели несколько турне по Европе и Южной Америке. Кроме того, на сцене в этот вечер будут представлены «Рапсодия для контральто, мужского хора и оркестра» Брамса и пятиминутная инструментальная пьеса «Мадам Пресс умерла на прошлой неделе в возрасте 90 лет» Фелдмана.

В начале лета Теодор Курентзис, Mahler Chamber Orchestra и musicAeterna представят эту программу в Дортмунде и Гамбурге.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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