2019-06-03T07:53:24+03:00
Общество

Tele2 сделает понедельники красноярцев приятными

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Фото: Tele2Фото: Tele2
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По понедельникам красноярские абоненты Tele2 смогут получить бесплатный кофе в ресторане «Перцы» и подарочные билеты в кино в сети кинотеатров «КИНОМАКС».

«Понедельники Tele2» – часть стратегии lifestyle enabler, в рамках которой оператор вместо множества бонусов в разных категориях предлагает клиентам по-настоящему ценные подарки. Tele2 поддерживает стиль жизни абонентов и запускает уникальные программы в партнерстве с лидерами других отраслей. На этот раз Tele2 запускает проект, цель которого – предложить красноярцам по-новому взглянуть на рутинные вещи и превратить «день тяжелый» в приятный.

Программа «Понедельники Tele2» будет доступна красноярским клиентам с 20 мая. Абонентам Tele2 не нужно выбирать подарок – каждый понедельник они могут воспользоваться сразу двумя предложениями партнеров. Участники программы бесплатно получат кофе в сети ресторанов «Перцы» («Bellini Group») и второй билет в подарок при посещении сети кинотеатров «КИНОМАКС».

Чтобы принять участие в программе, клиентам необходимо получить промокод в приложении «Мой Tele2» или на сайте оператора. Активировать его можно в любой день недели. Программа «Понедельники Tele2» действует для красноярских абонентов до 24 июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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