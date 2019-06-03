2019-06-03T05:09:20+03:00
Общество

Роспотребнадзор рассказал, где красноярцев чаще всего атакуют клещи

За неделю в крае от укусов клещей пострадало 1943 человека
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Роспотребнадзор рассказал, где красноярцев чаще всего атакуют клещиРоспотребнадзор рассказал, где красноярцев чаще всего атакуют клещиФото: Мария ЛЕНЦ
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Эпидемиологи краевого Роспотребнадзора рассказали, где чаще всего красноярцев атакуют клещи. По данным ведомства, к слову, за минувшую неделю в регионе от укусов клещей пострадали 1943 человека, из них 646 - жители Красноярска. Чаще всего клещи нападают на людей в Дивногорске, Лесосибирске, Енисейском, Ачинском, Курагинском, Мотыгинском и Иланском районах.

Что касается жителей краевого центра, то укусы зарегистрированы в так называемых зеленых зонах города - Академгородок, Солнечный, Водники. Много фактов нападения и на туристов. Клещи атаковали из на Столбах, в фан-парке «Бобровый лог», эйр-парке «Кузнецовское плато».

Добавим, что с начала эпидсезона в Красноярске зарегистрировано 1796 случаев нападения клещей. В 365 случаях пострадали дети. Клещи-пененосчики энцефалита обнаружены в 1 проценте проб, переносчики боррелиоза - в 24 процентах. Еще по 2 процента сданных на анализ проб - анаплазмоз и эрлихиоз. Что касается обработки территории, то, как сообщили в ведомстве, в крае обработано 2,5 тысячи гектаров. В данное время идет повторная обработка территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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