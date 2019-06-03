2019-06-03T04:51:14+03:00
Происшествия

Cпасатели подняли со дна залива Бирюса машину с телом женщины

Она могла стать жертвой преступления
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Cпасатели подняли со дна залива Бирюса машину с телом женщиныCпасатели подняли со дна залива Бирюса машину с телом женщиныФото: Мария ЛЕНЦ
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Водолазы КГКУ КГКУ «Спасатель» накануне подняли со дна залива Бирюса в Дивногорске машину с телом женщины. Как рассказали в ведомстве, работа проводилась по заявке Следственного комитета, поэтому не исключено, что она стала жертвой преступления. Известно, что манина пробыла в воде два месяца - по мнению экспертов, «Тойота» провалилась под лед в начале апреля.

Пока никаких данных об обстоятельствах случившегося нет. Имя, фамилия и возраст женщины, погибшей в иномарке, неизвестны, как, впрочем, и то, сама ли она решилась на такой шаг, или же действительно стала жертвой жестокого преступления. Известно, что находилась женщина в салоне, в кресле водителя. Также сообщается, что спасатели не единожды выезжали на поиски автомобиля. И только сейчас им удалось его найти. В ГСУ СКР по Красноярскому краю ситуацию пока не прокомментировали. «Комсомольская правда» - Красноярск продолжит следить за этой историей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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