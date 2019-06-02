2019-06-02T15:05:13+03:00
Общество

Дешевого китайского метро в Красноярске не будет

Такая концепция не подходит городу
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Дешевого китайского метро в Красноярске не будет. Фото: правительство краяДешевого китайского метро в Красноярске не будет. Фото: правительство края
Изменить размер текста:

Проект красноярского метро, который представил «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» (КрасноярскТИЗИС), был отклонен министерством транспорта края. Он был разработан совместно с китайской компанией «Poly Changda». В целом он мог бы придать городу-миллионнику современный облик.

- Однако такая концепция абсолютно не подходит Красноярску и не будет реализована. Важно подчеркнуть, что представленная концепция никак не учитывает условия существующей застройки и геологические особенности местности. Например, она предполагает снос жилых домов в центре или строительство путепровода на улице Аэровокзальной. Мы не можем строить метро в ущерб жителям, - объяснили свою позицию чиновники.

В скором времени будет объявлен конкурс, по итогам которого и определится проектировщик будущего метрополитена. Добавим, что китайская корпорация предлагала за 4 года построить 9 станций метро и при этом затратить всего 48 миллиардов. Это на 17 миллиардов меньше той суммы, о чем шла речь ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В рекордный забег «Красноярская часовня» вышли 500 атлетов
В Красноярске пьяная компания на отечественном автомобиле едва не повалила бетонный забор
В Красноярском крае водителя через суд лишили водительских прав
В Туве свадебный кортеж спровоцировал аварию с пострадавшим
«Канализация старая, в квартирах воняет»: в Красноярске жители аварийного дома переживают, что их расселение откладывается
Сила соцсетей: В Красноярске нашли мать, которая за рулем везла спящего ребенка
После детского карнавала в Красноярске засорились фонтаны, а улицы пришлось пылесосить
Ночной пожар на Красноярской ТЭЦ-1 тушили 6 часов
Спасатели достали со дна Красноярского моря утонувшую машину с телом женщины
Красноярцев возмутило видео, на котором мужчина из мести бывшей отрубает голову ее змее
Улицы Красноярска дважды перекроют ради крестного хода
Остались пустые клетки. Бродячие собаки растерзали животных в контактном зоопарке
Его кто-то нарисовал на листке с нотами. Ваня Барабан стал символом красноярской филармонии
Сотрудники МРСК Сибири одержали победу в престижном конкурсе «Лидеры Енисейской Сибири»
Билась, как в клетке. В Ачинске спасли косулю, угодившую в 5-метровую яму
Дождь и похолодание: какая погода ждет красноярцев на выходных
«Летняя кухня» в Красноярске 2019: вкусная еда, концерт духового оркестра и хорошее настроение
В Красноярске под угрозой строительство жилого комплекса «Квадро»: на достройку нужно 380 миллионов
Шотландцы хотят взыскать с красноярских лесозаготовителей более 3 миллионов долларов за срыв поставок