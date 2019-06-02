Дешевого китайского метро в Красноярске не будет

СЕГОДНЯ 15:05 2019-06-02T15:05:13+03:00

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Проект красноярского метро, который представил «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» (КрасноярскТИЗИС), был отклонен министерством транспорта края. Он был разработан совместно с китайской компанией «Poly Changda». В целом он мог бы придать городу-миллионнику современный облик.

- Однако такая концепция абсолютно не подходит Красноярску и не будет реализована. Важно подчеркнуть, что представленная концепция никак не учитывает условия существующей застройки и геологические особенности местности. Например, она предполагает снос жилых домов в центре или строительство путепровода на улице Аэровокзальной. Мы не можем строить метро в ущерб жителям, - объяснили свою позицию чиновники.

В скором времени будет объявлен конкурс, по итогам которого и определится проектировщик будущего метрополитена. Добавим, что китайская корпорация предлагала за 4 года построить 9 станций метро и при этом затратить всего 48 миллиардов. Это на 17 миллиардов меньше той суммы, о чем шла речь ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU