2019-06-02T13:40:08+03:00
Спорт

В рекордный забег «Красноярская часовня» вышли 500 атлетов

Они пробежали от площади Мира до Караульной горы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В рекордный забег «Красноярская часовня» вышли 500 атлетовВ рекордный забег «Красноярская часовня» вышли 500 атлетовФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске состоялся традиционный забег «Красноярская часовня». Он проходит ежегодно в рамках празднования Дня города. С каждым годом желающих принять участие все больше. А в этот раз, говорят организаторы, был установлен рекорд – на забег зарегистрировались 500 горожан.

Старт взяли на площади Мира, от Триумфальной арки. Финиш – у часовни Параскевы Пятницы на Караульной горе. Между ними – 3740 метров. Победителями среди мужчин стал Андрей Путинцев, а среди женщин – Наталья Руденко. Между прочим, в прошлом году они также пришли к финишу первыми.

- Красноярская часовня является настоящим городским спортивным брендом, который традиционно проходит накануне празднования Дня города. Радует, что с каждым годом в забеге принимает участие все больше любителей бега. Причем помимо красноярцев участвуют и представители других городов Сибири, - отметил руководитель КРАССПОРТа Валерий Черноусов.

Стартовали бегуны от Триумфальной арки Фото: Мария ЛЕНЦ

Стартовали бегуны от Триумфальной аркиФото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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