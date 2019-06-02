СЕГОДНЯ 11:54 2019-06-02T11:54:34+03:00

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«Ночью на Белинского было весело. По сообщениям очевидцев – синяя молодежь. Живые и не пострадали» - такой пост появился в ленте популярного паблика «ЧП-Красноярск». На видео (камера была установлена на пешеходном мосту через улицу Партизана Железняка возле Красноярского медицинского университета) хорошо видно, как автомобиль мчится в сторону центра города на бешеной скорости. Делает попытку повернуть, но ничего не получается – машину заносит, она подминает пешеходное ограждение и ударяется прямо о бетонный забор РЭС Советского и Центрального района. От автомобиля ВАЗ при этом остается лишь груда металлолома колесами сверху.

В Красноярске пьяная компания на отечественном автомобиле едва не повалила бетонный забор .Видео проекта http://24oko.ru

В ГИБДД города рассказали, что водитель – 20-летний житель Красноярска – и его товарищ находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Живы остались только чудом. Оба доставлены в больницу. Водителю предстоит иметь дело не только с ГИБДД (наверняка придется расстаться с правами и однозначно заплатить крупный штраф). Также город может предъявить ему счет на восстановление сломанного пешеходного ограждения, а энергетики – за ремонт бетонного забора.

ИСТОЧНИК KP.RU