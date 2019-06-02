В Красноярском крае водителя через суд лишили водительских прав

СЕГОДНЯ 11:07 2019-06-02T11:07:16+03:00

Интересно, кто и как их ему выдавал

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В Ермаковском районе прокуратуре пришлось через суд лишать водительских прав 32-летнего автомобилиста, который по медицинским показаниям изначально не должен был их получить. У мужчины – умственная отсталость легкой степени с эмоционально-волевыми расстройствами, такое заключение поставила судебно-психиатрическая экспертиза. Ее назначили в рамках уголовного дела, которое завели на него.

В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что согласно Перечню медицинских психиатрических противопоказаний, диагноз молодого человека не позволяет ему управлять автотранспортными средствами. Поэтому прокурор Ермаковского района направил в суд иск о прекращении действия водительских прав. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Но остался вопрос: каким образом молодой человек прошел медицинский осмотр и получил заключение о годности к управлению автомобилем? Под сомнением либо компетентность врачей, либо их честность.

ИСТОЧНИК KP.RU