2019-06-02T09:45:03+03:00
Общество

«Канализация старая, в квартирах воняет»: в Красноярске жители аварийного дома переживают, что их расселение откладывается

В городской администрации уверили, что все люди получат новое жилье в установленные сроки
Ольга КОСТИНА
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Состояние дома удручающее Фото: староста домаСостояние дома удручающее Фото: староста дома
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Дыры в фундаменте, потолок трещит, штукатурка осыпается, через щели в рамах задувает ветер, проблемы с водоснабжением. Это только часть проблем, с которыми приходится мириться жителям дома №11 на улице Кишиневская в Ленинском районе Красноярска.

- Канализация старая, в квартирах воняет, - жалуется староста дома Ольга. - Проблема с холодной водой и никому нет дела. Живем в ужасных условиях. И все ждем, когда же нас расселят. Сначала говорили вроде бы, что в первом квартале 2019 года это произойдет. Но опять тишина.

По словам женщины, некоторые собственники квартир решили съехать. Хотя бы временно. Они снимают жилье, а за свое еще оплачивают коммунальные услуги.

Внешний вид неприглядный Фото: староста дома

Внешний вид неприглядный Фото: староста дома

В администрации города сообщили, что данный дом был признан аварийным в 2013 году. Он попадает под условия, принятые в апреле текущего года – это региональная программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

- Сама программа рассчитана до 2025 года, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в департаменте градостроительства. - Будет реализовываться в 5 этапов. Данный дом включен во второй этап, который будет реализовываться в 2020 – 2021 годах. Как только подойдет время реализации этого этапа обязательно на доме появятся уведомления, на сайте администрации города будет опубликована информация о том, что приступили ко второму этапу реализации. Реализация программы осуществляется при софинансировании федерального бюджета - это фонд реформы ЖКХ.

В краевом центре за время действия программы планируется расселить 236 домов. Придется собственникам квартир в аварийном доме на Кишиневской еще немного подождать. Остается надеяться, что за предстоящие два года условия проживания не станут хуже, чем сейчас.

В фундаменте дыры Фото: староста дома

В фундаменте дыры Фото: староста дома

ИСТОЧНИК KP.RU

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