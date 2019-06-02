Сила соцсетей: В Красноярске нашли мать, которая за рулем везла спящего ребенка

СЕГОДНЯ 09:43 2019-06-02T09:43:31+03:00

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Госавтоинспекторы Красноярска нашли мать, которая вела машину и при этом держала на руках спящего ребенка. Несколько дней назад в интернете появились фотографии, сделанные пассажиром маршрутного автобуса. Автор фото возмутился, что женщина нарушает правила дорожного движения. Но некоторые подписчики «ЧП-Красноярск» в «Инстаграме» обвинили его в зависти: «нищеброд на автобусе» и «завидуй молча».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/712379" frameborder="0"></iframe> В Красноярске нашли мать, которая за рулем везла спящего ребенка.

Однако ГИБДД подобные случаи мимо не пропускает. По номеру автомобиля вычислить личность мамы-водителя не составило труда. Ею оказалась 40-летняя жительница города. Она созналась: действительно, везла спящую дочь на коленях, поддерживая рукой, по центральным улицам города. С ней провели беседу и объяснили, какому риску она подвергала себя, ребенка и других участников дорожного движения. Но одной беседой дело не ограничилось: женщине грозит штраф до 3 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU