После детского карнавала улицы Красноярска пришлось отмывать и пылесосить

СЕГОДНЯ 08:43 2019-06-02T08:43:25+03:00

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После городского детского карнавала, который прошел в Красноярске 1 июня, в День защиты детей коммунальщикам пришлось сильно постараться, чтобы навести порядок. Сразу же, как только толпы наряженных детей и родителей покинули проспект Мира, туда выехала уборочная техника и бригады рабочих. Пришлось потрудиться, чтобы собрать пенопластовый снег и мишуру, но спецтехника им люди справились.

Чего не скажешь о Театральной площади. Там после праздника до самого вечера ветер и детвора растаскивали блестящую мишуру. Она была везде – на площади, в чашах фонтанов. На проезжей части мишура цеплялась к проезжающим машинам. Горожане отнеслись к этому негативно: праздник – праздником, но нужно же и меру знать.

Представители муниципального специализированного предприятия, которые отвечают за уборку улиц, отметили, что нынешний карнавал побил все рекорды по количеству мусора.

А на Театральной площади горы мишуры дети растаскавивали целый день. Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU