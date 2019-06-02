2019-06-02T07:35:01+03:00
Происшествия

Ночной пожар на Красноярской ТЭЦ-1 тушили 6 часов

Никто не пострадал
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Ночной пожар на Красноярской ТЭЦ-1 тушили 6 часовНочной пожар на Красноярской ТЭЦ-1 тушили 6 часовФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Минувшей ночью на Красноярской ТЭЦ-1 произошел пожар. Информацию об этом сообщает краевое управление МЧС. По данным пресс-службы ведомства информация о возгорании на пульт диспетчера поступила в 01:39 часов по местному времени. Загорелся ленточный конвейер – галерея подачи от угольного склада на 3-й дробильный корпус.

До приезда пожарных команд работники ТЭЦ постарались не дать огню распространиться. На тушение пожара от МЧС было задействовано 62 человека личного состава и 19 единиц техники. Примерно в 03:30 огонь был локализован на площади чуть более 100 квадратных метров. И уже в 07:44 он был полностью ликвидирован, сообщают спасатели.

Что стало причиной возгорания, неизвестно. Но предположительно это может быть короткое замыкание. В этом разбираются дознаватели. На работу теплоэнергоцентрали произошедшее не повлияет. Снижение параметров горячего водоснабжения домов горожан не прогнозируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спасатели достали со дна Красноярского моря утонувшую машину с телом женщины
Красноярцев возмутило видео, на котором мужчина из мести бывшей отрубает голову ее змее
Улицы Красноярска дважды перекроют ради крестного хода
Остались пустые клетки. Бродячие собаки растерзали животных в контактном зоопарке
Его кто-то нарисовал на листке с нотами. Ваня Барабан стал символом красноярской филармонии
Сотрудники МРСК Сибири одержали победу в престижном конкурсе «Лидеры Енисейской Сибири»
Билась, как в клетке. В Ачинске спасли косулю, угодившую в 5-метровую яму
Дождь и похолодание: какая погода ждет красноярцев на выходных
«Летняя кухня» в Красноярске 2019: вкусная еда, концерт духового оркестра и хорошее настроение
В Красноярске под угрозой строительство жилого комплекса «Квадро»: на достройку нужно 380 миллионов
Шотландцы хотят взыскать с красноярских лесозаготовителей более 3 миллионов долларов за срыв поставок