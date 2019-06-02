Ночной пожар на Красноярской ТЭЦ-1 тушили 6 часов

СЕГОДНЯ 07:35 2019-06-02T07:35:01+03:00

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Минувшей ночью на Красноярской ТЭЦ-1 произошел пожар. Информацию об этом сообщает краевое управление МЧС. По данным пресс-службы ведомства информация о возгорании на пульт диспетчера поступила в 01:39 часов по местному времени. Загорелся ленточный конвейер – галерея подачи от угольного склада на 3-й дробильный корпус.

До приезда пожарных команд работники ТЭЦ постарались не дать огню распространиться. На тушение пожара от МЧС было задействовано 62 человека личного состава и 19 единиц техники. Примерно в 03:30 огонь был локализован на площади чуть более 100 квадратных метров. И уже в 07:44 он был полностью ликвидирован, сообщают спасатели.

Что стало причиной возгорания, неизвестно. Но предположительно это может быть короткое замыкание. В этом разбираются дознаватели. На работу теплоэнергоцентрали произошедшее не повлияет. Снижение параметров горячего водоснабжения домов горожан не прогнозируется.

ИСТОЧНИК KP.RU