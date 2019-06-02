СЕГОДНЯ 05:33 2019-06-02T07:38:30+03:00

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Спасатели достали со дна Красноярского моря утонувшую машину с телом женщины. Об этом в своей сводке сообщил КГКУ «Спасатель». Специалисты МЧС выехали в залив «Бирюса» по заявке краевого следкома, который занимается расследованием обстоятельств гибели женщины.

Напомним, этой весной на Красноярском море произошли сразу две похожие трагедии и оба раза в них погибли женщины. 17 марта на компания из четырех человек выехала на лед на автомобиле, чтобы полюбоваться красотами. Когда лед треснул и автомобиль пошел ко дну, трое мужчин успели выбраться из него, а женщина осталась в салоне. Спустя два дня спасатели достали автомобиль.

Вторая трагедия случилась 3 апреля. И снова желающие сделать несколько красивых снимков заехали прямо на тонкий весенний лед, который не выдержал веса «Тойоты Калдины» и начал погружаться в воду. Мужчина успел выбраться, женщина – нет. Ее искали несколько раз, но найти удалось только накануне.

ИСТОЧНИК KP.RU