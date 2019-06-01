Красноярцев возмутило видео, на котором мужчина из мести бывшей отрубает голову ее змее

СЕГОДНЯ 16:17 2019-06-01T16:31:00+03:00

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«Миленько, можно спиртовать!» - так комментирует происходящее подруга жителя Красноярска. Только что на ее глазах он убил змею, которая принадлежала его бывшей девушке. Но нынешнюю подругу жестокость мужчины, кажется, вовсе не трогает. Наоборот, она словно смакует происходящее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/712303" frameborder="0"></iframe> Красноярец напоказ отрубил голову змее.Видео: соцсети

«Конвульсии были минуток 20. Думаю теперь, куда бы шкуру пустить», - написала девушка в соцсетях, выложив фото змейки с отрубленной головой.

Ролик и циничные комментарии пары вызвал бурю негодования у пользователей соцсетей. Некоторые даже предположили, что молодые люди оккультисты. Впрочем, как выяснилось, на этот шаг их толкнуло банальное желание досадить. Бывшая девушка красноярца на год уехала в другой город, а змейку оставила. Вот ее приятель и решил отыграться на безобидном уже-альбиносе. Известно, что владелица змеи обратилась в полицию. Как рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю, по данному факту проводится проверка. Не исключено, что по ее итогам на молодого человека заведут уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU