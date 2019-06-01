СЕГОДНЯ 15:05 2019-06-01T15:05:25+03:00

Перекрытие намечено на это и следующее воскресенье

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Улицы Красноярска дважды перекроют ради крестного хода, сообщили в администрации Красноярска. Произойдет это в воскресенье, 2 июня, - на левобережье, и в воскресенье, 9 июня, - в черте города на правом берегу Енисея. Как рассказали в Красноярской епархии, оба раза возглавлять ход будет митрополит Пантелеимон. Мероприятия приурочены к празднованию Дней города и Собора святых Красноярской митрополии. Верующие пройдут кресным ходом с иконой Преображения Господня.

9 июня крестный ход начнется от храма Рождества Христова на Щорса - до Никольского храма-памятника жертвам политических репрессий на Коммунальной. В связи с этим красноярским автомобилистам рекомендовано заранее продумать свой маршрут, чтобы не стоять в пробках. Стоянка в районе улиц, по которым будет двигаться шествие, будет запрещена. Перекрыты улицы будут с 10.00, однако стоянка запрещена будет уже накануне мероприятия.

Какие именно участки следует объехать? Итак, перекрыты будут следующие улицы на правобережье:

- Менделеева (от Щорса до Академика Павлова) - с 10:00 до 12:30;

- Добролюбова (от Академика Павлова до улицы Транзитная) - с 11:00 до 13:00;

- Академика Павлова (от дома № 33 до дома № 38) - с 11:30 до 12:45;

- Транзитная (от дома № 22 до дома № 34) - с 11:30 до 13:00;

- Семафорная (от дома № 431 до дома № 329) - с 11:45 до 13:30;

- Вузовский (от Семафорной до Красраба) - с 11:45 до 13:30;

— Красраб (в районе павильона № 118/1 до Свято-Никольского храма) - с 12:00 до 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU