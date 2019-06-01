Его кто-то нарисовал на листке с нотами. Ваня Барабан стал символом красноярской филармонии

СЕГОДНЯ 09:49 2019-06-01T09:50:51+03:00

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Ваня Барабан стал официальным маскотом красноярской филармонии. Персонажа официально представили в соцсетях в День защиты детей. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в филармонии, Ваня появился на свет случайно - его кто-то нарисовал на листке с нотами и забыл. Правда это или вымысел - история умалчивает.

- Мальчик прижился в филармонии. Музыканты назвали его Иваном и всюду брали с собой, - рассказали о талисмане в филармонии.

Прозвище «Барабан» приклеилось к персонажу само собой. Почему - так же неизвестно, говорят, так его прозвали посеттители. Так что теперь у маскота есть не только имя, но и фамилия. На официальной странице филармонии в Фейсбуке пользователи отметили, что прозвище персонажа совпадает с прозвищем барабанщика красноярской группы «Яхонт» Ивана Абдулина, скончавшегося в 2016 году.

ИСТОЧНИК KP.RU