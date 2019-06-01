Сотрудники МРСК Сибири одержали победу в престижном конкурсе «Лидеры Енисейской Сибири»

СЕГОДНЯ 07:53 2019-06-01T07:55:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Престижный кадровый конкурс «Лидеры Енисейской Сибири» прошел недавно в Красноярске. Его победителями стали сотрудники ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») - Ольга Сафронец и Вадим Лачинов. Вообще в финал, как рассказали в компании, прошли 10 человек. А между тем в проекте участвовали более 2 тысяч человек. От МРСК Сибири финалистами стали: Алла Пензова («Хакасэнерго»), Семён Шевцов («Красноярскэнерго»), Дмитрий Бабкин («Краснояроскэнерго»), Елена Афонина («Красноярскэнерго»), Вадим Лачинов, Юлия Соколова, Ольга Сафронец - сотрудники исполнительного аппарата компании, Павел Сазонов («Красноярскэнерго»), Станислав Казаченко («Красноярскэнерго»), Александр Куценов («Хакасэнерго»). Задания конкурса были непростыми - на лидерские и управленческие качества, действия в кризисных ситуациях. В топ-25 вошли лишь сильнейшие. От МРСК Сибири - Сафронец и Лачинов.

- Хотелось испытать себя, выйти из зоны комфорта, получить настоящий драйв. И все это нам удалось, - рассказал один из победителей, Вадим Лачинов.

Фото: предоставлено МРСК Сибири

- Организация конкурса была безупречна, - добавила Ольга Сафронец. - Само участие в проекте вызвало бурю эмоций: я получила море удовольствия и от общения с людьми из разных сфер, и от «мозгового штурма» при решении кейса.

Добавим, что конкурс «Лидеры Енисейской Сибири» направлен на поиск, развитие и поддержку квалифицированных жителей регионов-участников комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» (Красноярского края, Республик Тыва и Хакасия). Победители конкурса получают преимущество при трудоустройстве на предприятия, задействованные в проекте «Енисейская Сибирь». В кадровый резерв попали все участники финала и часть участников полуфинала. Первые назначения на должности организаторы конкурса обещают уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU