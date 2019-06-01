Билась, как в клетке. В Ачинске спасли косулю, угодившую в 5-метровую яму

СЕГОДНЯ 07:34 2019-06-01T07:36:03+03:00

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Несколько дней назад в Ачинске, на одном из производственных предприятий, произошло ЧП - в дробилку угодила косуля. Молодая, глупая. Как оказалась здесь - непонятно, видать, просто забежала случайно. Как рассказали очевидцы, произошло все в южной промзоне городка, по дороге в садовое общество «Аргинское». Там расположена дробилка - яма глубиной 5 метров, в нее и попала лесная гостья. Билась в ней, как в клетке. Благо, это случайно заметили люди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/712241" frameborder="0"></iframe> Спасение косули.Видео: Ачинск автоканал

- Подняли на уши всех: кинолога позвали, приют «Доброе сердце», службу спасения, ветеринарного врача, охотоведа Ачинска, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск участники движения Ачинск автоканал, которые и заметили первыми косулю. - Общими силами спасли. К сожалению, у животного травма - сломана челюсть, сейчас ее подлечат и отправят скорее всего в Красноярск.

Извлекали косулю с помощью сети - накинули, когда она была в яме, и крана. В яме она билась, пытаясь выбраться, а когда вытащили - затихла. Перепугалась. Раны, полученные при падении, тут же обработал ветеринар. Пока дальнейшая судьба животного неизвестна, возможно, косулю, действительно, примут в Роевом ручье, как надеются спасатели. Мы проследим за ее историей.

ИСТОЧНИК KP.RU