«Летняя кухня» в Красноярске 2019: вкусная еда, концерт духового оркестра и хорошее настроение

СЕГОДНЯ 06:14 2019-06-01T09:25:31+03:00

Попробовать еду со всего мира, повеселиться с детьми и поучаствовать в конкурсах можно будет на Караульной горе на пикнике «Летняя кухня» 2019

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Не знаете, где весело провести время всей семьей 1 и 2 июня? Добро пожаловать на «Летнюю кухню»-2019 телеканала «Прима»!

Мероприятие проходит на Караульной горе с 12.00 до 20.00. Здесь можно вволю отдохнуть и компанией друзей, и с детьми. Организаторы приготовили для красноярцев массу интересного: на празднике можно попробовать еду со всего света, поиграть в игры, послушать музыку и познавательные лекции, сделать крутые снимки для соцсетей - да, просто почувствовать себя счастливым человеком.

Вход на праздник совершенно бесплатный, а само мероприятие состоится при любой погоде, - заверяют организаторы.

КАК ДОБРАТЬСЯ?

Общественный транспорт - автобус номер 32, остановка Каховская;

Такси- если поедете компанией, выйдет дешевле, чем на автобусе;

Пешком - можно подняться с улицы Брянской.

Добавим, что на праздник можно пройти вместе с собакой, а вот с автомобилями сложнее - парковки здесь нет. Учтите это.

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Так удачно совпало, что 1 июня в 2019 году выпадает на выходной, субботу. А это значит, что на праздник соберется большое количество детей. Специально для них в этот день организаторы подготовили уникальную программу под названием «Берег детства – Фэнтези град». Публикуем полную программу празднования 1 июня 2019 в Красноярске. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU