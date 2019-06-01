СЕГОДНЯ 05:50 2019-06-01T05:50:48+03:00

В Красноярске под угрозой строительство жилого комплекса «Квадро»: на достройку нужно 380 миллионов Фото: Мария ЛЕНЦ

Срок сдачи жилья уже сорван, его должны были ввести в эксплуатацию в прошлом году

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Очередной долгострой - жилой комплекс «Квадро» на пересечении Караульной и Шахтеров - вызывает опасения депутатов горсовета Красноярска. Комплекс планировали сдать еще летом прошлого года, но сроки сдвинуты на 2019 год. Ситуация сложная: для завершения строительства требуется около 380 миллионов рублей. Комплекс возводит компания «СибИнвест», у которой уже имеется проблемный объект - ЖК «Енисей», где прокуратура нашла массу нарушений. Это, как считают депутаты, может повлиять и на достройку «Квадро».

- Как будет решаться вопрос - сложно сказать, но схожесть ситуаций наводит на мысли, что с ЖК «Квадро» история может повториться, - выразил опасения на заседании горсовета депутат Роман Карастелев.

Представитель компании «СибИнвест» заявил, что сейчас жилой комплекс достраивают за счет денег генподрядчика - ООО «СУ-208». Чтобы завершить работы, необходимо порядка 380 миллионов рублей. Сейчас строительная компания планирует продлить сроок сдачи домов. Карастелев видит выход из ситуации в аресте имущества генподрядчика - это обеспечит возможность достройки квартир дольщиков. - Потом уже самостоятельно реализовать оставшиеся 200 квартир и дома дольщиков достроить. Я считаю, что это самый реальный механизм, - заяви Карастелев. Добавим, что жилой коплекс состоит из четырех кирпичных домов высотой в 25 этажей, в каждом - по 240 квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU