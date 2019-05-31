В Красноярске снова подскочили цены на бензин

СЕГОДНЯ 16:56 2019-05-31T16:57:10+03:00

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В Красноярске опять подняли цены на бензин. Автомобилисты заметили: в сети автозаправок «25» часов» это второй раз за десять дней. В последний день весны литр самого ходового 92-го бензина обойдется уже в 42,9 рубля за литр. А 95-го – в 45,7 рублей. То есть на рубль дороже, чем раньше.

Кроме того, буквально на днях подорожал бензин и в федеральной сети автозаправочных станций «Газпромнефть». За литр 92-го придется выложить 40,95 рублей. АИ-95 стоит уже 43,05 рублей. Дизельное топливо тоже поднялось в цене на 20 копеек, за него просят 47,1 рубль за литр.

К слову, взлет цен на бензин в Красноярске начался 21 мая. До этого ему предшествовало довольно долгое падение.

Независимый топливный союз предупредил о возможном росте, напоминает ТВК, но ответ от чиновников был таков: причин для беспокойства они не усматривают.

ИСТОЧНИК KP.RU