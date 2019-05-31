2019-05-31T16:28:25+03:00
Происшествия

Ребенку с опухолью отказали в госпитализации из-за майских праздников: СК начал проверку

Рассказываем подробности
Ася ЖУКОВА
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Ребенку с опухолью отказали в госпитализации из-за майских праздников: СК начал проверку.Ребенку с опухолью отказали в госпитализации из-за майских праздников: СК начал проверку.Фото: Мария ЛЕНЦ
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6-летнего Влада Белякова из Минусинска Красноярского края отказались класть в больницу из-за майских праздников. Проверкой этого случая занялись следователи, сообщили наши коллеги из newslab.

У ребенка – тяжелое заболевание, пережил несколько курсов химиотерапии. Однако у него появилась новая опухоль. Родители привезли сына в одну из больниц Красноярска, где он проходил лечение.

- Но врач отказался срочно госпитализировать мальчика, впереди майские праздники, оперировать его не будут, - пишет издание Readovka.news. - Когда родители в конце мая вновь приехали в больницу, им сказали: уже поздно. Ребенок не операбелен.

Сейчас по делу начата проверка. Руководство СК обратилось в минздрав с просьбой помочь госпитализировать мальчика в московскую больницу. Скоро будет принято решение – возбуждать или нет уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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