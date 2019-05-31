2019-05-31T15:53:25+03:00
Общество

Аэропорту Красноярска присвоили имя Хворостовского

Указ подписал президент России
Ася ЖУКОВА
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Аэропорту Красноярска присвоили имя Хворостовского.Аэропорту Красноярска присвоили имя Хворостовского.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Теперь уже точно: аэропорту Красноярска присвоили имя оперного певца Дмитрия Хворостовского. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликовали на портале правовой информации.

Кроме аэропорта Красноярска, в рамках проекта «Великие имена России» были переименованы еще 43 воздушные гавани. Напомним, он стартовал осенью прошлого года.

В финале красноярцы выбирали между тремя вариантами: Астафьев, Суриков или Хворостовский. С небольшим преимуществом победил последний. И вот стало известно: это окончательно. Красноярский аэропорт получил имя знаменитого артиста, нашего земляка, Дмитрия Хворостовского.

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Напомним, проект «Великие имена России» стартовал в октябре. Его смысл в том, чтобы увековечить имена выдающихся людей страны, присвоив их аэропортам крупных городов России. Всего воздушных гаваней, которым должны присвоить имена, - 47. В том числе – аэропорт Красноярска.

Среди имен, которые предложили для присвоения красноярской воздушной гавани: всемирно известный оперный артист Дмитрий Хворостовский, писатель Виктор Астафьев, олимпийский чемпион, выдающийся спортсмен Иван Ярыгин, художники Василий Суриков и Тойво Ряннель, врач святитель Лука (Войно-Ясенецкий), ученый-конструктор, один из отцов космонавтики Михаил Решетнев (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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